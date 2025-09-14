この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月14日 AFP】ボクシング、世界スーパーミドル級4団体統一戦は13日、米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムで行われ、テレンス・クロフォード（米国）が統一王者のカネロことサウル・アルバレス（メキシコ）を判定の末3-0（116-112、115-113、115-113）で下した。これでクロフォードは、3階級で4団体統一王座を手にした史上初のボクサーとなった。

37歳のクロフォードは、これまでにスーパーライト級とウエルター級で統一王座を獲得していたが、今回は2階級を上げて試合に臨んだ。

7万人を超える観客が詰めかけ、アルバレスへの熱狂的な声援が飛ぶ雰囲気の中でも、クロフォードはそのスピードと機動力で相手を手玉に取った。僅差の展開の中、ジャブとコンビネーションで優位に立つと、アルバレスを消耗させて終盤には猛攻を仕掛けた。

戦績を42戦無敗（31KO）に伸ばしたクロフォードは、「カネロは偉大なチャンピオン。彼には敬意しかない。彼はきょう、チャンピオンらしく戦った」と述べた。

敗れたアルバレスは戦績を63勝3敗2分けに落とした。(c)AFP