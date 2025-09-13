この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月13日 AFP】12日の報道によると、小泉進次郎農相（44）は、退陣表明した石破茂首相の後任を決める自民党総裁選に出馬する意向を固めた。勝者が次期首相に就任する公算が大きい総裁選では、ベテランのナショナリストと対決する可能性がある。

小泉氏は、 小泉純一郎元首相の次男。一部から経験不足だと批判されているが、容姿が良く比較的若いことから日本メディアのお気に入りで、総裁選の有力候補の一人となっている。

小泉氏は12日の記者会見で総裁選出馬について問われると、「（支援者の）みなさんの声をうかがいながら最終的に判断したい」と述べるにとどめた。

自民党が過去1年間に2度の国政選挙で自民党が敗北したことを受け、石破氏は先週末、辞任する意向を表明。総裁選の実施が決まった。

自民党は衆参両院で過半数割れとなっているため、首相指名に必要な過半数を獲得するには他党と連携する必要がある。

小泉氏は、強硬なナショナリストで日本初の女性首相となる可能性のある、高市早苗前経済安全保障担当相（64）と共に、最有力候補と目されている。

小泉氏は前回の2024年総裁選では9候補中3位。上位2人による決選投票には進めなかった。

総裁選には、茂木敏充元外相（69）と小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官も出馬する見込み。(c)AFP