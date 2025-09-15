【9月15日 CGTN Japanese】上海市徐匯区が明らかにしたところによると、2025年エクストリーム・スポーツ国際フェスティバル（FISE）上海と都市スポーツカーニバルが9月10日正式にスタートし、競技は10月16日から19日まで開催されるとのことです。

FISEは2024年、上海に初めて上陸し、世界39カ国・地域から約500人の選手が一堂に会しました。カーニバルイベントはエクストリーム・スポーツ、アウトドア、トレンド、ACG（アニメ・漫画・ゲーム）2次元、美食、音楽などの分野をカバーし、決勝戦だけでも3万人近くの観客が入場しました。今年FISEが再び上陸し、全面的にアップグレードされます。これまでに多くの世界トップアスリートの出場が確定し、約100人の選手が種目別のトーナメントを申し込みました。また、フランスのモンペリエ本大会から始まった大人気種目「ボルダリングオープン」が上海に初上陸します。目下流行している都市スポーツの一つとして、ロッククライミングオープンも新設されました。特筆すべきは、FISE上海は特別に夜間トーナメントを増設し、カーニバルイベントを通じて周辺の消費関連業種との連携を図ります。

FISE上海では7万平方メートルを超えるカーニバル体験エリアで、アートトイ、レジャー、美食、アウトドア、音楽などの多様なテーマを深く融合し、子ども連れのファミリー、Z世代の若者、スポーツ愛好家などに向けて全天候型のインタラクティブ体験を提供します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

