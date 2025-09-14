【9月14日 CGTN Japanese】世界的大手の自動車部品メーカーであるドイツのZFフリードリヒスハーフェン（ZF）の汪潤怡執行副総裁は、ドイツ本部の同僚の言葉として「中国市場は代替不能で、会社にとってのフィットネスセンターだ。中国で時代の要求に応えられるエネルギッシュな身体に鍛えてこそ、中国での競争力を持つ。中国での競争力があってこそ、その次に欧州と北米での競争力を持つことができる」と紹介しました。ZFは福建省アモイ市で9月8～11日開催の第25回中国国際投資貿易商談会に出展しました。

汪副総裁は、「中国市場の顧客は保守的ではなく、新しい技術を試すことに常に積極的で、失敗を恐れず挑戦している。技術発展の環境から言えば、中国市場には極めて大きな寛容性がある。中国での創業環境は全て政府から多くの奨励を受けており、各級政府の仕事の効率はますます向上し、非常に清廉で、中国には明らかな強みがある」と述べました。

汪副総裁は研究開発にも触れ、ZFの納品先の完成車メーカーの場合は3～4年なのに対し、中国市場では4～12カ月で、技術面でも6カ月ごとに画期的な進展を遂げる見込みだと説明しました。さらに、ZFの最も重要な研究開発を中国で進める必要がある理由について、「中国市場は代替不能だ」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

