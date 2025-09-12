【9月12日 CGTN Japanese】中国の習近平国家主席は9月8日夜、BRICS首脳オンラインサミットに出席し、「団結と協力 困難を克服して前進」と題した重要演説を発表しました。

習主席は、「世界では目下、百年に一度の局面の大きな変化（百年変局）が加速しており、覇権主義、一国主義、保護主義が横行している。BRICS諸国はグローバルサウスの第1陣として、開放と包容、協力とウィンウィンのBRICS精神の発揚を堅持し、多国間主義と多国間貿易体制を維持し、『大BRICS協力』を推進し、手を携えて人類運命共同体を構築すべきだ」と述べました。

習主席はまた、多国間主義を堅持し、国際的な公平と正義を守ること、開放とウィンウィンを堅持し、国際経済貿易秩序を守ること、団結と協力を堅持し、共同発展の力を結集することの3点に関する提案を提示しました。

会議に参加した各国首脳は、一国主義と威圧的な行為が国際秩序に衝撃を与え、国際法と国際ルールが脅威を受けており、貿易は他国の内政に干渉する道具となり、世界の平和と発展に深刻な影響を与えていると現状について述べました。その上で、BRICS諸国は団結と協力を強化し、手を携えて危機と課題に対応し、多国間主義を共に守り、自由で開かれた国際貿易体制とグローバルサウスの共通利益を維持すべきだとの認識で一致しました。また、習主席が打ち出したグローバルガバナンスイニシアチブについては、「核心を突いたもので、グローバルガバナンスを改善する方向性と道筋を示した」と評価しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

