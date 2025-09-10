この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月10日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領（79）が9日に首都ワシントンのレストランで、抗議者らに「首都ワシントンを解放せよ！ パレスチナを解放せよ！ トランプは現代のヒトラーだ！」というシュプレヒコールややじを浴びせられる動画がソーシャルメディアで拡散している。

トランプ氏は、レストランの前で叫ぶ抗議者らに歩み寄り、数フィート離れたところで数秒間立ち止まり、頷きながら穏やかにほほ笑んだが、返事はしなかった。

数秒後、トランプ氏は「さあ行こうか」と言い、その場を片付けるよう合図した。

すると大統領警護隊（シークレットサービス）がパレスチナの旗を振る抗議者を移動させた。

レストランには、ブーイングをする人もいれば、「USA！ USA！」とコールをする人もいた。

AFPは大統領警護隊と首都警察にコメントを求めたが、現時点で回答は得られていない。

トランプ氏が一般庶民向けの飲食店で夕食をとるのは珍しいが、キャロライン・レビット報道官は、ホワイトハウスから数ブロック離れたレストランで「トランプ氏とそのチームがカニ、エビ、サラダ、ステーキ、デザートを楽しんだ」ことを認めた。

トランプ氏の外食には、J・D・バンス副大統領、ピート・ヘグセス国防長官、マルコ・ルビオ国務長官、スティーブン・ミラー大統領次席補佐官（政策、国土安全保障担当）、レビット報道官らが同行した。

ある動画には、バンス副大統領が客たちと握手し、食事を楽しんでと呼び掛けている場面が映っている。

食事に先立ち、トランプ氏は報道陣に対し、「首都ワシントンのレストランは今、活況を呈している」と述べ、州兵による犯罪対策強化のおかげだと自画自賛した。

代表取材を行った記者らによると、トランプ氏は通りの反対側の人々から大きな歓声を浴びたが、わずかながらブーイングも混じっていたという。(c)AFP