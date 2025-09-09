この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月9日 AFP】ウクライナ大統領府のアンドリー・イェルマーク長官は8日、首都キーウの政府庁舎への7日早朝の攻撃で、ロシアの弾道ミサイル「イスカンデル」が使用されたと述べた。

イェルマーク長官はX（旧ツイッター）への投稿で「初めて、敵がウクライナ政府庁舎を攻撃した。イスカンデル弾道ミサイルによる攻撃だ」と述べた。イスカンデルは、これまでにもウクライナ各地に対する攻撃で広く使用されている。

7日早朝の攻撃は、2022年2月にロシアがウクライナ侵攻を開始して以降、無人機とミサイルを用いた最大規模の攻撃となった。

現場を確認したカタリナ・マテルノバ駐ウクライナ欧州連合（EU）大使は「着弾でできた大きな穴」と残骸に言及し、「ミサイルが完全に爆発せず、建物全体が廃墟にならなかっただけだ」と述べた。

国家緊急事態庁のアンドリー・ダニク長官は8日、800～900平方メートルの範囲で損傷が生じたと報告している。

イェルマーク長官は、マルコ・ルビオ米国務長官と協議したことを明らかにし、ロシアに対する制裁強化および停戦時にウクライナ政府が求める安全保障保証について話し合ったと説明した。(c)AFP