【9月7日 AFP】ロシアは7日早朝、ウクライナに対して開戦以降で最大規模の攻撃を行った。ウクライナ当局によると、首都キーウでは、少なくとも2人が死亡した他、政府庁舎が損傷した。

AFPの記者も、内閣が入る政府庁舎の屋根が炎上し、首都上空に煙が立ち上る様子を確認した。緊急当局によると、首都の高層ビル数棟も無人機攻撃で損傷したという。

キーウ西部で9階建て集合住宅が攻撃され、母親と2か月の息子の2人が死亡した。警察によると負傷者も十数人出ている。

ロシアは3年半にわたるウクライナ侵攻を止める兆しを見せておらず、米国が仲介する和平交渉の努力にもかかわらず、強硬な要求を押し通している。

首都中心部の政府複合施設が攻撃されるのは、侵攻開始以来初めてのことだった。

ユリヤ・スビリデンコ首相はテレグラムで「敵の攻撃により、政府庁舎の屋根と上層階が損傷した。救助隊が消火作業を行っている」と述べた。

ウクライナ空軍によると、ロシアは6日夜から7日早朝にかけ、少なくとも805機の無人機と13発のミサイルを発射し、戦争開始以降で最大規模の攻撃となった。

ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、緊急サービスが各地で対応に追われていると述べ、「本来なら本格的な外交交渉が行われるべき時期に、こうした殺戮が行われるのは意図的な犯罪であり、戦争を長引かせる行為だ」とSNSに投稿した。

また、南部ザポリージャ地域では、誘導爆弾攻撃で夫婦が死亡した。同地域のイワン・フェドロフ軍政長官が明らかにした。(c)AFP