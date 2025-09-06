【9月6日 AFP】フランスの裁判所は5日、サウジアラビア海軍士官の男に対し、2021年にフランスで女性をレイプした罪で、拘禁10年の判決を言い渡した。

メシャリ・アル・シャムラニ被告は捜査中、司法の監督下で保釈されていたが、1月に警察に出頭しなかった。裁判も欠席した。

事件当時、24歳だったアル・シャムラニ被告は、サウジアラビアとフランスの協力協定の一環としてフランス西部ブレストにある工科大学に通っていた。

検事によると、アル・シャムラニ被告は大学では、「才能豊かで規律正しい」人物として知られていた。

だが、私生活においては、フランスで「それまで知らなかった自由と道徳的な寛容さ」を知った。この「カルチャーショック」が彼の行動を解明する手掛かりになったという。

アル・シャムラニ被告は2020年にサウジアラビアで結婚した。だが、ブレストでは愛人をつくり、自宅で定期的にパーティーを開き、多量の酒を飲んでいた。

ある晩のパーティーの後、帰宅手段がなかった22歳の女性がそのまま泊まると、アル・シャムラニ被告に寝込みを襲われレイプされた。

女性は目を覚ますと抵抗して逃げ出し、警察に通報した。

検事は「被告は女性の同意を全く求めなかった」として、拘禁8年を求刑した。

DNA鑑定と婦人科検査によって、女性が法廷で証言したその夜の出来事が事実だと証明された。

何年もこの事件にさいなまれている女性は「私はひどく落ち込み、ずっと泣いていた。外出する気にもならなかった」と語った。

アル・シャムラニ被告は当初容疑を否認していたが、後に認め、「女性がズボンを脱いだので、性行為をしたがっている」と思ったと警察の取り調べで供述した。

フランスはアル・シャムラニ被告に対し欧州逮捕状を出して行方を追っているが、現時点で身柄は確保できていない。(c)AFP