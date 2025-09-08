【9月8日 CGTN Japanese】パリ五輪の飛び込み競技で優勝した全紅嬋選手は、9月1日、ソーシャルメディアに4枚の写真などを投稿して、8月に別れを告げ大学生活をスタートすると報告しました。中国では9月に新学年が始まります。18歳の全選手は中国南部の広東省広州市にある曁南大学の運動訓練学科の新入生になり、人生の新しい一章を開くことになりました。

中国国家体育総局科教司は、5月6日、2025年の優秀アスリートの大学学部生推薦入学のリストを公示しました。リストには全選手の名前も記載されており、曁南大学に推薦入学する予定と発表されました。全選手が学ぶのは運動訓練専攻で、曁南大学によると、新入生の入学日付は9月13日です。

全選手の大学入学が注目されている理由の一つは、入学する曁南大学体育学院の学院長が同じく運動選手出身で、「アジアの飛人」とも呼ばれた蘇炳添氏であることです。蘇学院長は中国およびアジアで最も優れた100メートル短距離走選手でした。蘇学院長によると、同学院は全選手のために特別な育成プランを用意します。

全選手は曁南大学に入学した初めての飛び込み競技の五輪優勝者ではなく、先輩の謝思場さんと陳艾森さんはいずれも曁南大学の卒業生です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

