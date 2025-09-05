この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月5日 AFP】ロシアは4日、ウクライナと侵攻で負傷した傷痍軍人のおかげで、義肢製作分野で世界をリードしていると主張した。

ロシアはウクライナ侵攻における兵士の死傷者数を極秘とし、情報を公開することはほとんどないが、数十万人に上ると推計されている。

ウラジーミル・プーチン大統領の親族とされるアンナ・ツィビリョワ国防次官は、戦場から帰還した傷痍軍人たちが、ロシアの義肢製作分野で技術革新を推進する「原動力」となっていると述べた。

ツィビリョワ氏は極東ウラジオストクで開催された経済フォーラムで、「われわれは今、おそらくこの分野をリードしているはずだ」と述べた。

「われわれが義肢製作で世界最先端レベルに到達できたのも、まさに（ウクライナでの）特別軍事作戦に参加した兵士たちのおかげだ」と述べた。

ロシア政府のデータによると、2024年の義肢製作数はウクライナ侵攻開始前の2021年比で6万本（60％）増加した。

ツィビリョワ氏は、ロシアによるウクライナ侵攻における役割を理由に、米国、欧州連合（EU）、英国の制裁対象となっている。

ツィビリョワ氏はプーチン氏のいとこの娘とされ、英国には「プーチン大統領のいとこの子」と呼ばれ、EUにはプーチン氏の「近親者」に指定されている。

プーチン氏は昨年、ロシア兵約70万人がウクライナでの戦闘に参加していると述べた。

英BBCとロシアの独立系メディア「メディアゾナ」はオープンソースのデータに基づき実施した共同調査で、3年半にわたるウクライナ侵攻でロシア兵12万5000人以上が死亡したことを確認したが、実数はさらに多い可能性が高いとしている。(c)AFP