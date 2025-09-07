【9月7日 CGTN Japanese】中国南東部、浙江省杭州市のバス会社はこのほど、オンデマンド型「夜間帰宅支援バス」の運行を開始しました。「需要に応じた運行、動的な路線調整」という柔軟なサービスで、夜間に帰宅する市民の「ラストワンマイル」をサポートします。



杭州市普徳エリアには9つのコミュニティ（住宅地）があり、約8700世帯が暮らしています。この地域の住民が公共交通機関を利用する場合、最寄りの地下鉄駅までは約1.3キロ離れています。日中は通常のバス路線が頻繁に運行されており、通勤や買い物など日常的な需要を満たすには十分です。しかし夜間になり通常のバス運行が終了すると、地下鉄駅から自宅までの距離は、徒歩では少し遠く、タクシーは割高に感じられるという問題がありました。この問題を解決するため、杭州バスグループは、地下鉄駅周辺に住む夜間の利用者向けに、専用の「夜間帰宅支援バス」を特別に企画しました。

「夜間帰宅支援バス」は毎日午後9時から同11時30分まで運行され、固定路線や停留所を設けず、需要に応じて走行します。乗客は中国のチャットアプリ「微信（ウィーチャット）」のミニプログラムで予約すると、プログラムが予約時間と乗車地点に応じて自動的に最適なルートを算出し、最短で乗客を自宅まで送り届けます。

運行開始から約9日間で延べ370人が利用しました。従来の固定路線バスと比較して、利用客数は30％以上増加したとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

