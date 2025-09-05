【9月5日 CGTN Japanese】中国では9月が新学年の始まりです。この新学年に、一般大学に乳幼児の発展と健康管理、高齢者医療と健康の二つの専攻が新設されたことが注目されています。

「乳幼児の発展と健康管理」という専攻を新設したのは山東女子学院と陝西学前師範学院の2校です。山東女子学院教育学院乳幼児発展と健康管理教研室の姫彦紅主任は、「この専攻では教育、管理などの学科の理論課程を設け、乳幼児の生理や心理、栄養、疾病予防、救急処置などを学ぶ。これまでの職業教育専門レベルの類似科目『乳幼児保育サービスと管理』に比べ、学生のより高度な管理能力の育成、課題解決力、持続可能な発展能力を重視している」と述べました。

乳幼児の発展と健康管理は一般的には「子どもの世話をする」専攻と理解されています。学校側によると、今年の山東女子学院の乳幼児発展と健康管理専攻には40人の学生が入学しましたが、そのうちの2人は男子学生で、それぞれ山東省と湖南省の出身だということです。

もう一つの専攻「高齢者医療と健康」を新設したのは全国で3校あり、そのうちの1校は中国東南部江西省の南昌大学で、学生35人の中で男女の比率は1対4です。他の2校は中国南西部の雲南省にある昆明医科大学と西北部にある寧夏医科大学です。この専攻は医療技術類に属します。南昌大学教務処の範傑平処長は、「医療基礎、健康管理、心理学、材料学などの課程に加え、学際的な融合を特色としている」と紹介しました。

範所長はまた、「医療の専門知識と健康管理能力を兼ね備えた複合型人材を育成することを目的としている。そのため、私たちはカリキュラムの設定においても、多分野の学際的融合を取り入れている。現在の人工知能（AI）技術の発展に合わせて、人工知能概論やウエアラブル医療機器など、スマート高齢者ケアに関するカリキュラムも開設した」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

