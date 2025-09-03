【9月3日 CGTN Japanese】2025年上海協力機構（SCO）天津サミットに出席した国連のグテーレス事務総長は8月31日、天津で中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューを受けました。グテーレス事務総長は、「SCOは互恵・ウィンウィンの多国間協力プラットフォームとして、世界人口の大部分を代表しており、世界経済で最も活力ある地域をカバーしている」と述べ、SCOは多極化世界の構築にとって極めて重要であるとの考えを示しました。

グテーレス事務総長はまた、「今回の会議に参加する機会を得られ、非常に光栄に思う。国連とSCOという二つの組織の協力を深化させるために最善を尽くしていきたい」と表明しました。

事務総長はさらに、「われわれは多極化世界を構築する必要がある。あらゆる地域、文化、宗教、文明が協力し合える世界を構築する必要がある。多極化世界を構築する過程で、SCO加盟国は極めて重要な役割を果たしている。SCOの存在は真の多極化世界へまい進する基礎条件の一つだ。（多極化という）目標はいまだ実現せず、われわれはこの目標の実現に向け依然として努力している」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

