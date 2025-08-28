この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月28日 AFP】英国各地の移民を収容するホテル前での抗議デモの引き金となった事件で、14歳少女に対する性的暴行の罪に問われている難民認定申請者の男が27日の公判で、公訴事実を否認し、「私は野獣じゃない」と述べた。

エチオピア人のハダシュ・ケバトゥ被告（38歳とみられている）はロンドン北東部エッピングのベルホテルに滞在していた7月上旬、14歳の少女にキスをしようとしたとして起訴されている。

この事件は、英国各地のホテル前で反移民デモとカウンターデモを引き起こした。一部は暴動に発展し、複数の逮捕者も出ている。

ケバトゥ被告はコルチェスター治安判事裁判所で通訳を介して、「難民認定申請を心配していた」ので、少女にキスを求めておらず、少女とその友人に「こんにちは」とあいさつしただけだと主張。

「私は野獣じゃない。こんなことはできない。彼女たちは子どもであり、新しい世代だ」と続けた。

検察によると、最近小型ボートで英国に不法入国したケバトゥ被告は、別の女性に対する性的暴行も否認している。この女性は履歴書の記入を手伝うと申し出たところ、脚を触られたと訴えている。

ケバトゥ被告は公判で、女性の方から誘ってきたと主張。酒に酔った女性の方から、「あなたはとてもハンサムだ。私の家に来なさい。私たちは性的な関係を持つ必要がある」と誘ったのだという。

公式データによると、英国では6月末時点で3万2000人以上の移民がホテルに滞在しており、ナイジェル・ファラージ党首率いる反移民を掲げる強硬右派政党「リフォームUK」への追い風となっている。

リフォームUKは政党支持率に関する世論調査で、キア・スターマー首相率いる与党・労働党を上回り首位となっているが、総選挙は2029年まで実施されない見込みだ。(c)AFP