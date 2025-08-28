【8月28日 AFP】サッカーイングランド・フットボールリーグカップ（カラバオカップ）は27日、2回戦が行われ、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは2-2で迎えたPK戦の末、11-12でフットボールリーグ2（4部）のグリムズビー・タウンに敗れた。

ユナイテッドは前半の惨状の中、チャールズ・バーナムとタイレル・ウォーレンに得点を許し、グリムズビーに2点のリードを許した。

75分にブライアン・ムベウモが移籍後初ゴールを決めて反撃ののろしを上げたユナイテッドは、終了間際のハリー・マグワイアのヘディングシュートが決まって、試合をPK戦に持ち込んだ。

ユナイテッドは、5人目のマテウス・クーニャが勝利を決めるキックをストップされると、その後15人が成功させる中、ムベウモのシュートがクロスバーに当たり敗戦が決まった。

ユナイテッドのルベン・アモリム監督は「ベストなチームが勝ったと思う。ピッチ上にいた唯一のチームだ」「際立ったチームは、どんな選手の集まりにも勝てる」と述べ、自チームを辛らつに批評した。

「試合開始時に全くインテンシティーがなく、完全に迷子だった。それが、選手たちが大声で話していた理由だろう」と続けたアモリム監督には、さらなる重圧がのしかかっている。

イングランドのトップリーグで通算20回の優勝を誇るユナイテッドは、昨季、降格した1973-74シーズン以降では最悪となる15位でリーグ戦を終えていた。カラバオ・カップは、今季トロフィーを獲得する現実的なチャンスの一つだったが、クラブ史に残る最悪の結果でそれも消滅した。(c)AFP