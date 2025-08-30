【8月30日 CGTN Japanese】ハンガリーのシーヤールトー外相は現地時間8月25日、首都ブダペストで開かれたアジア金融協力協会（AFCA）が主催する金融サミットフォーラムの開幕式で、「地理的な位置付けと輸出指向型経済により、ハンガリーは円滑なグローバル貿易を支援する」と表明しました。

中国に対する政策について、シーヤールトー外相は、「欧州連合（EU）は完全に誤った政策を取っている。EUの指導者は中国と協力する上での巨大な潜在力を見いだせなかった。協力を理性的な基盤に置くのでなく、政治化、イデオロギー化している。欧州の企業が重要な分野で成功を収めるために、中国との協力は極めて重要だ。ハンガリーはその一例だ。ハンガリーは東西企業の重要な交流の場だ」と説明しました。

シーヤールトー外相はまた、ロシアとウクライナの紛争について、「EUは従来までの欧州の成長パターンを窒息させた。紛争が起きた後、EUの対ロシア制裁は、西側の先端技術とロシアの自然資源を組み合わせた基盤の体制を破壊した。投資、貿易関係、エネルギー安全保障について、ハンガリーは東西のパートナーから選択することを望まず、東西のパートナーと協力することを期待している」と述べました。

(c)CGTN Japanese/AFPBB News

