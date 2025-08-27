この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月27日 AFP】米人気歌手テイラー・スウィフトさん（35）と米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）のトラビス・ケルシー選手（35）が26日、婚約を発表した。世界的なセレブカップルである二人の結婚式には、多くの著名人が集まることが予想される。

二人は、それぞれのインスタグラムに同じ投稿をして婚約を発表。花で飾られた庭でケルシーさんが片膝をついてプロポーズする様子や、スウィフトさんが大きなダイヤモンドの指輪を披露する写真が掲載された。

キャプションには「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」と冗談を書き添えた。

二人は2023年に交際を公表して以来、スウィフトさんの大規模なコンサートや、ケルシーさんが所属するカンザスシティ・チーフスのNFLの試合で一緒に姿を見せ、そのラブストーリーは世界中で注目されてきた。

昨年の米大統領選で、スウィフトさんが対立候補のカマラ・ハリス氏を支持したことで対立した米国のドナルド・トランプ大統領も、スターカップルの婚約を公に祝福した最初の一人となった。

トランプ氏は26日、メディアに公開された閣議の席上で、記者から二人の婚約について問われると「二人に多くの幸運を祈る」と答えた。

音楽やスポーツ界からも祝福の声が相次いだ。歌手のアヴリル・ラヴィーンさんはインスタグラムに「わぁ、本当におめでとう」と書き込み、またケルシーさんのチームメート、パトリック・マホームズ選手の妻ブリタニーさんも「最も誠実な二人が出会い、恋に落ちた。この知らせは本当にうれしい」と祝福した。(c)AFP/Andrew MARSZAL