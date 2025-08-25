この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月25日 AFP】米宇宙企業スペースXは24日、問題解決に時間を要するため、同日予定されていた宇宙船「スターシップ」の試験打ち上げを中止すると発表した。

「スターシップ」は、テキサス州南部にある同社基地「スターベース」から、午後6時30分（日本時間25日8時30分）に10回目の打ち上げが予定されていたが、その15分前に中止となった。

X（旧ツイッター）で「地上システムの問題解決のため、本日スターシップの10回目の飛行を中止する」と述べたスペースXだが、詳細については明らかにしなかった。

新たな打ち上げ日について発表されていないものの、同社ウェブサイトのカウントダウンは25日夕方に再打ち上げが行われることを示唆している。

周辺道路の閉鎖状況から、25日と26日が予備日として確保されていると見られる。

「スターシップ」は創業者イーロン・マスク氏の火星移住構想の中核を担うロケットだが、乗員や貨物を運ぶための上段ロケットは、2025年に行われた3回の試験飛行すべてで爆発するなど、一連の問題が影を落としている。

このうち2回の爆発ではカリブ海の島々に破片が降り、1回は宇宙空間で分解した。さらに6月には、地上での静的燃焼試験中に事故が発生ししている。(c)AFP