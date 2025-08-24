この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月24日 AFP】25-26イタリア・セリエAは23日、各地で開幕戦が行われ、王者ナポリはケビン・デ・ブルイネがデビュー戦ゴールを決めるなどし、2-0で昇格組のサッスオーロに勝利した。

ナポリは、17分にスコット・マクトミネイの強烈なヘディングシュートで先制に成功すると、デ・ブルイネがチームの勝利を確実にする追加点を決めた。

今夏のイタリア移籍市場で注目を集めたデ・ブルイネは57分、左サイドからのFKを蹴ると、カーブを描いたボールはそのままファーサイドに吸い込まれ、ナポリでの初得点になった。

ライブストリーミングサービス「DAZN（ダゾーン）」に対してデ・ブルイネは、「もちろん、素晴らしい瞬間だ。良いスペースに入れようとして、誰かが触ったらという危険な所に入れられたと思う。今回は誰も触らずそのまま（ゴールに）入った。こういう形でスタートできてうれしい」と語った。

一方でACミランは、ルカ・モドリッチが初先発を飾る中で、クレモネーゼに1-2とまさかの黒星を喫した。

29分にフェデリコ・バスキロットに先制点を奪われたミランは、前半終了間際にストラヒニャ・パブロビッチのゴールで同点に追いついた。しかし、後半序盤につくったチャンスを生かせずにいると、60分にクレモネーゼのフェデリコ・ボナッツォーリに見事なボレー弾を決められた。

クレモネーゼにサン・シーロ・スタジアムでの初白星を献上すると、ホームのミランサポーターからはブーイングが響いた。

ミランのマッシミリアーノ・アレグリ新監督は「パフォーマンスを見ればわれわれの方がチャンスが多かったが、こういった試合では攻撃と守備での決意が違いを生む」「緩慢なプレーで避けられたはずのゴールを許した」と振り返った。

その他の試合では、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ氏が新指揮官に就任したASローマが、1-0でボローニャを下している。(c)AFP