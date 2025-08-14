この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月14日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は13日、ケネディ・センター名誉賞の受賞者に、映画『ロッキー』シリーズで知られる米俳優シルヴェスター・スタローンさん、カントリーミュージックの大御所ジョージ・ストレイトさんらを選出した。

1月の大統領就任後、トランプ氏はスミソニアン博物館の展示物について新たな調査を行うなど、文化機関が提唱する「ウォーク（目覚めている、の意。社会問題や人種差別、性差別などへの意識が高いことを示す）」的な見解に対して宣戦布告している。

1971年に開館したジョン・F・ケネディ・センターは、ジョン・F・ケネディ元大統領の生きた記念碑で、長年超党派の支持を受けてきた。しかし、トランプ氏の標的となり、2月にはトランプ氏自身が理事長に就任している。

トランプ氏はポトマック川を見下ろすケネディ・センターでの受賞者発表会見で、記者団に対し「われわれは、この大切な国家機関の衰退を完全に覆した」と述べ、「ウォーク的な政治的プログラムを終わらせた」と続けた。

その他の受賞者には、米歌手グロリア・ゲイナーさん、米ロックバンド「キッス」、『オペラ座の怪人』の出演で知られる英俳優のマイケル・クロフォードさんが選ばれた。

トランプ氏は、通常であれば12月初旬に行われる授賞式の司会を務めることも明かしている。(c)AFP