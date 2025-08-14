この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月14日 AFP】英国のキア・スターマー首相は13日、ドナルド・トランプ米大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領との会談を前に、ウクライナ停戦が「現実味」を帯びてきたと述べた。

スターマー氏は欧州首脳らとのビデオ会議で、「ウクライナ紛争は3年余り続いているが、停戦に持ち込む現実的な方法は、いまだ見つかっていない」「だが、（トランプ）大統領の尽力のおかげで、今、そのチャンスが生まれた」と述べた。

会議はスターマー氏、フリードリヒ・メルツ独首相、エマニュエル・マクロン仏大統領が主催。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領も訪問先のドイツから、米国のJ・D・バンス副大統領も滞在先の英国から参加した。

スターマー氏は、アラスカ州で15日に予定されている米ロ首脳会談は「極めて重要」だが、「ウクライナ抜きでウクライナに関する交渉を行うべきではない」と改めて強調。

「今は極めて重要な局面だ。積極的な外交を展開すると同時に、ウクライナへの軍事支援とロシアへの圧力も続けなければならない」と述べた。

さらに、ウクライナ支援に関する有志連合は「停戦合意に至った場合にも活用できる形で」軍事計画を策定していると付け加えた。

スターマー氏は、英国をはじめとする欧州諸国も、必要であれば制裁や「より広範な措置」を通じて「ロシアへの圧力を強める用意がある」と述べた。

また、トランプ氏がプーチン氏との会談後、「直ちに報告する」ことに同意したと付け加えた。(c)AFP