66年前の南極探査で死亡 英科学者の遺骨発見
このニュースをシェア
【8月12日 AFP】1959年の南極探査で死亡した英国の気象学者の遺骨が、1月に66年ぶりに発見されたと英国南極調査局（British Antarctic Survey、BAS）が10日、発表した。
DNA検査により、フォークランド諸島従属地調査隊（Falkland Islands Dependencies Survey、後の英国南極調査局）に所属していたデニス・ベル氏のものであることが確認された。死亡当時は25歳だった。
ベル氏は1959年7月26日、南極半島沖約120キロに位置するキングジョージ島のアドミラルティ湾で亡くなった。
ベル氏と他の3人は氷河の登攀（とうはん）と調査のために出かけた際、深い氷河の割れ目に落下し、遺体は回収されなかった。
遺骨は後退する氷河により露出し、1月19日にポーランドのヘンリク・アルクトウスキ南極基地のチームによって発見された。
遺骨とともに、無線機器、懐中電灯、スキーポール、刻印された腕時計、スウェーデン製のナイフなど200点以上の所持品も見つかった。
オーストラリア在住のベル氏の弟デービッド氏は、66年後の発見に「ショックと驚き」を感じ、「3人兄弟の長男で、私のヒーローだった」と述べた。(c)AFP