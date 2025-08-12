この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月12日 AFP】スウェーデンの活動家グレタ・トゥンベリさんは、パレスチナ活動家グループと共に、人道支援物資を満載した新たな船団を率いてパレスチナ自治区ガザ地区へ向かい、「イスラエルによる違法な封鎖」を破る計画だと述べた。

活動家たちは6月と7月にも、支援物資を届けるため船でガザに向かったが、イスラエル軍に阻止された。同軍は彼らの船舶に乗り込み、活動家たちを拘束した後、国外追放した。

トゥンベリさんは10日夜、「8月31日、スペインから出航する数十隻の船で、ガザに対するイスラエルによる違法な封鎖を破る史上最大の試みを開始する」とインスタグラムに投稿。

「9月4日には、チュニジアなどの港から出航する数十隻と合流する予定だ」と続けた。

このグループは、「グローバル・スムード船団」と名付けたこの活動に44か国の活動家を動員し、同時にデモも実施する予定だ。

人道活動家、医師、アーティストらが参加する予定で、その中には米俳優スーザン・サランドンさん、スウェーデンの俳優グスタフ・スカルスガルドさん、アイルランドの俳優リーアム・カニンガムさんらも含まれている。

今回ガザに向かう船舶の正確な数は明らかにされていない

「グローバル・スムード船団」は公式ウェブサイトで、いかなる政府や政党にも属さない「独立した」組織だと自称している。(c)AFP