【8月12日 AFP】フランスのエマニュエル・マクロン大統領は11日、イスラエルが軍事作戦を拡大しパレスチナ自治区ガザ地区の中心都市ガザ市を制圧しようとする計画を「大惨事」であり「永遠に続く戦争」への道を開くと非難した。

マクロン氏は声明で、「この戦争は恒久的な停戦によって今すぐ終結しなければならない」と述べ、イスラエルのガザ市制圧計画を「前例のない大惨事であり、永続的な戦争に向かってまっしぐらに突き進むものだ」と非難した。

「イスラエル人人質とガザの住民が、今後もこの戦略の最大の犠牲者となるだろう」とも述べた。

イスラエルは、ベンヤミン・ネタニヤフ首相率いる安全保障内閣が閣議承認した計画の中で、軍がガザ市を「制圧する」と表明し、世界的な批判を巻き起こした。

マクロン氏は声明で、ガザの安全確保するには、国連の委任に基づく安定化ミッションの設置が重要だと主張。

「安全保障理事会は今こそ、このミッションの設置と委任に向けて取り組むべきだ」「私はチームに対し、パートナーと共に遅滞なくこの件に取り組むよう指示した」と述べた。(c)AFP