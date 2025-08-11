【8月11日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は10日、ホームレスの人々を首都ワシントンから「遠く」へ移動させるべきだと述べた。ここ数日、首都の犯罪率が上昇しているとして連邦政府が統治すべきだと主張してきたが、実際には犯罪率は低下している。

トランプ氏は11日の記者会見で、連邦議会の監督下にあるコロンビア特別区（ワシントンD.C.）に関する計画を発表する予定だ。

トランプ氏はこれまでも、地元選出の政府がワシントンを統治する現行の仕組みに公然と不満を示しており、首都の連邦統治と運営の最終決定権をホワイトハウスに移すよう主張している。

「首都をこれまで以上に安全で美しくするつもりだ」と、大統領は10日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。

「ホームレスは直ちに移動しなければならない。滞在先は提供するが、首都から遠く離れた場所だ」とし、市内の犯罪者は速やかに収監すると付け加えた上で、「すべてが非常に速く進行する」と述べた。

政府の昨年の統計によると、ワシントンのホームレス人口は米国の主要都市で15番目に多い。

毎晩、多数の人々がシェルターや路上で過ごしているが、その数はパンデミック前より減少している。

今週初め、トランプ氏は首都で犯罪が増加していると誤って主張し、取り締まりの一環として州兵を派遣すると警告した。しかし警察統計によると、首都の暴力犯罪は2025年上半期に前年同期比26％減少した。

司法省がトランプ氏就任前にまとめた数字では、2024年の都市の犯罪率は過去30年で最低水準だった。ワシントンのミュリエル・バウザー市長は10日、米MSNBCテレビで「私たちは犯罪の急増を経験していない」と述べた。(c)AFP