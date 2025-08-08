この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月8日 AFP】米国は7日、麻薬テロなどの罪で起訴されている南米ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領に対する懸賞金をこれまでの倍となる5000万ドル（約74億円）に引き上げた。ベネズエラ政府はこの措置を「情けない」「ばかげている」と非難した。

米国はマドゥロ氏の過去2回の大統領選での勝利を認めておらず、同氏がコカイン密売組織を率いていると非難している。

パム・ボンディ司法長官はソーシャルメディアに投稿した動画で、「本日、司法省と国務省は、ニコラス・マドゥロの逮捕につながる情報に対する歴史的な5000万ドルの報奨金を発表する」「世界の麻薬密売人の大物の一人であり、わが国の安全保障に対する脅威だ」と述べた。

これまでの懸賞金額は1月に設定された2500万ドル（約37億円）だった。

これに対しベネズエラのイバン・ヒル外相は、ボンディ氏の「情けない」懸賞金は「これまで見た中で最もばかげた煙幕だ」と批判。

「祖国の尊厳は売り物ではない。この不快な政治プロパガンダ活動を認めない」と続けた。

第1次トランプ政権時の2020年、マドゥロ大統領と他のベネズエラ高官は、米ニューヨークの連邦裁判所で「麻薬テロの」陰謀への関与を含む複数の罪で起訴された。(c)AFP