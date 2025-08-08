この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月8日 AFP】テニス、ナショナルバンク・オープンは7日、女子シングルス決勝が行われ、通算4度の四大大会（グランドスラム）制覇を誇る大坂なおみは、6-2、4-6、1-6で18歳のビクトリア・ムボコ（カナダ）に逆転負けを喫した。ムボコは、女子テニス協会（WTA）ツアー大会で初優勝を遂げた。

2021年の全豪オープン以来となるツアーレベルでのタイトルを目指した大坂だったが、24年の産休からの復帰後は一貫性を欠いており、ツアー大会初の決勝に臨んだムボコに屈した。

コーチを交代して迎えた今大会ではエネルギッシュな様子を見せ、最高峰のWTA1000大会では22年のマイアミ・オープン以来となる決勝進出という最高成績を記録した大坂は、早々にブレークを奪ってゲームカウントを3-0とすると、第1セットを先取した。

第2セットはブレーク合戦となる中でムボコに流れをつかまれ、セットカウントで追いつかれると、迎えた第3セットでは最初のゲームでブレークを奪われ意気消沈。直後の第2ゲームはブレークバックしたものの、その後ムボコに5ゲームを連取された。

今季開幕時点で世界ランキング300位以内に入っていなかったムボコは、今週の85位から34位までランクアップする見込みとなっている。

センターコートの熱狂的な観客の前で、ブレークポイント9本のうち8本をものにしたムボコは、2回戦で全豪オープンを制覇しているソフィア・ケニン（米国）、4回戦で現全仏オープン女王のココ・ガウフ（米国）、準決勝ではウィンブルドン元女王のエレナ・ルバキナ（カザフスタン）にも勝利しており、今大会だけでグランドスラム王者から4度白星を挙げた。(c)AFP