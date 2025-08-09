【8月9日 CGTN Japanese】中国の国務院弁公庁は8月5日、「小学校入学前の無料教育の段階的推進に関する意見」を印刷、配布しました。

それによると、2025年秋学期から、公営幼稚園では小学校入学前の1年の園児保育教育費が免除されることになります。教育部門が設立を許可した民営幼稚園に通う適齢児童に対しては、現地の公営幼稚園の免除レベルに合わせて、保育教育費を相応に減免します。

免除基準については、県級以上の地方人民政府およびその教育、物価管理部門が承認した公営幼稚園の保育教育費（食費、宿泊費、雑費などを含まない）に基づいて実行します。民営幼稚園の保育教育費が免除水準を上回っている部分は、幼稚園が規定に従って引き続き徴収することができます。また、家庭が経済的に困難な児童らへの集団助成政策を確実に実行し、就学前の教育費の投入メカニズムを健全化します。

これについて中国教育科学研究院の高丙成副研究員は、「最も恩恵を受けるのは、幼稚園の年長クラスの幼児の保護者で、年長クラスの幼児の保育教育費が直接免除されるからだ。家庭の育児のコストが直接下がり、この部分の費用の家庭負担の割合が減少することになる」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

