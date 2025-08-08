【8月8日 CGTN Japanese】中国東北部・黒竜江省ハルビン市にある「ハルビン氷雪大世界・夢幻氷雪館」では先ごろから人気が急上昇し、一日の来館者が5000人を超え、オフシーズンの氷雪観光地となっています。北京や成都、上海、西安などの大都市から観光客が避暑のために続々とハルビンを訪れ、最初に選ぶ観光スポットがこの氷雪館で、氷と雪の魅力を肌で感じ取ることが目的です。

氷雪館はギネス世界記録に認定された世界最大の室内氷雪テーマパークです。零下10度から零下5度の涼しさで、観光客に夏のサプライズをもたらしています。東部の浙江省から来た馬さんは、「氷雪の世界に憧れていたが、冬に北方を訪れる時間がなくて残念だった。今回はやっと夏に夢がかなった」と興奮していました。

幻想的な氷雪館に足を踏み入れると、まるで透き通った童話の世界に入ったように感じられます。館内のすべてのシーンは本物の氷と雪を使って作られ、一つ一つが丁寧に彫刻されています。南西部の貴州省から訪れた観光客の岳さんは、「ここの氷の彫刻はとても精巧で、細部まで巧みに工夫されている」と語りました。

氷雪館は氷雪の景観が観光客に人気を集めているだけでなく、氷の滑り台などのアトラクションも中国南部から訪れる観光客に絶賛されています。南部の広東省から訪れた鄭さんは、「子どもを連れて来て、とても楽しかったようだ」と笑いながら話しました。

第23回ハルビン国際ビール祭りが7月5日に開幕して以来、氷雪館の一日当たりの来館者数は着実に増え続け、その独特な氷と雪の造形は、他所からの観光客に好評です。来館者はここで氷の彫刻を鑑賞したり、滑り台で遊んだり、雪合戦をしたりして、氷と雪がもたらす清涼感と楽しさを満喫しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News