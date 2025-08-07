【8月7日 CNS】中国・江蘇省（Jiangsu）のサッカーリーグ「蘇超」のピッチでは、常州市（Changzhou）にまつわる話題が尽きない。

サッカーの不振を受け、ネット上では「常州」の名前を縮めて「吊州」、最後は「州」だけにするというジョークまで飛び交った。こうした成績を受け、常州市委員会は6月29日、高品質なサッカー発展を目指す3年間の行動計画を議論した。

サッカーの成績は振るわない常州だが、経済面では確かな強さを見せている。

市の公式発表によると、今年1～5月の常州の対外貿易輸出入総額は1473億2000万元（約3兆101億円）で、前年同期比13.7％増となり、蘇南地域で伸び率トップとなった。

このうち民営企業の貢献は大きく、輸出入は927億1000万元（約1兆8943億円）で前年同期比22.6％増。市全体を9ポイント上回る伸び率で、対外貿易の原動力となった。

サッカーで最下位の常州だが、対外貿易の首位は経済力の証しである。

常州の対外貿易が伸びる背景には、厚みのある産業基盤がある。

新エネルギー車産業を例にすると、深セン市（Shenzhen）や上海市、合肥市（Hefei）、武漢市（Wuhan）のように話題性は高くないが、国内でも有数の競争力ある産業チェーンが形成されている。

2023年、常州の新エネルギー産業の生産額は7681億元（約15兆6945億円）に達し、市の規模以上工業の約半分を占めた。2024年には8500億元（約17兆3679億円）を突破し、完成車の生産台数は約80万台に達するなど、いずれも過去最高を更新した。

電池分野では、2015年に金壇区が大型投資で中創新航科技（CALB）を誘致。その後の再編・改造を経て、国内大手に成長した。2024年には常州が工業情報化部から「中国新エネルギーの都」の称号を授与され、輸出の基盤が固まった。

比亜迪汽車（BYD）常州基地では、2024年第1四半期に新エネルギー車の累計生産台数が7万8000台となり、前年比80％超の増加。海外販売は60億元（約1225億9740万円）を超え、前年同期比で236％増となった。

対外貿易の急成長は、新エネルギー車や部品の輸出だけではない。多角的な海外市場開拓が、常州の強さを支えている。

常州市商務部の統計によると、今年1～5月の越境EC輸出入は128億4000万元（約2623億5843万円）で、前年同期比46.7％増。外貿に占める比率も8.7％に上昇した。

背景には企業の積極的な海外展開と、市が推進する「越境EC＋産業ベルト＋海外倉庫」モデルがある。2024年4月時点で、常州企業の海外倉庫は米国、フランス、ドイツ、ベトナム、アラブ首長国連邦（UAE）など十数か国に広がり、総面積は60万8000平方メートルに達する。

この海外倉庫網は、物流時間を大幅に短縮し、現地在庫管理で市場変化への即応性を高め、物流コストを抑えることで、国際競争の中で「近距離優位」を築いている。

常州の対外貿易を支える最大の力は民営経済だ。2024年、民営経済の付加価値はGDP比69.8％に達し、経済成長への寄与率は61.1％となった。

サッカーの勝敗は、この都市の経済的な存在感を隠せない。

常州は2023年にGDPが1兆元（約20兆4329億円）を突破したが、同規模の都市の中では常住人口が最も少ない。

ネットの冗談がまだスコアボードにとどまる間に、常州の経済エンジンは海外に向けて力強く動き出し、確かな成果を示している。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News