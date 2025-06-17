前週Vマリアが43位アップ 最新WTAランキング
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【6月17日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが16日に発表され、前週のHSBC選手権を制したタチアナ・マリア（ドイツ）が、順位を43上げて世界43位に浮上した。
37歳で2児の母でもあるマリアは、予選を勝ち抜いて本戦入りを果たすと、決勝ではアマンダ・アニシモバ（米国）を破り、優勝を果たした。
アリーナ・サバレンカ、ココ・ガウフ（米国）、ジェシカ・ペグラ（米国）の上位3人に変動はなかった。一方、HSBC選手権で準決勝に進出した鄭欽文（中国）がランキングを一つ上げ、自己最高の4位に到達した。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アリーナ・サバレンカ/1万1553ポイント
2位：ココ・ガウフ（米国）/8083ポイント
3位：ジェシカ・ペグラ（米国）/6483ポイント
4位：鄭欽文（中国）/4853ポイント
5位：ジャスミン・パオリーニ（イタリア）/4805ポイント
6位：マディソン・キーズ（米国）/4669ポイント
7位：ミラ・アンドレーワ/4636ポイント
8位：イガ・シフィオンテク（ポーランド）/4618ポイント
9位：エマ・ナバーロ（米国）/3697ポイント
10位：パウラ・バドサ（スペイン）/3684ポイント
11位：エレナ・ルバキナ（カザフスタン）/3456ポイント
12位：ディアナ・シュナイダー/3216ポイント
13位：アマンダ・アニシモバ（米国）/3119ポイント
14位：エリナ・スビトリーナ（ウクライナ）/3035ポイント
15位：カロリーナ・ムホバ（チェコ）/2989ポイント
16位：ダリア・カサキナ（オーストラリア）/2801ポイント
17位：バルボラ・クレイチコバ（チェコ）/2725ポイント
18位：エカテリーナ・アレクサンドロワ/2378ポイント
19位：エレナ・オスタペンコ（ラトビア）/2200ポイント
20位：リュドミラ・サムソノワ/2141ポイント(c)AFP