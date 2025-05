【5月31日 AFP】世界的に有名なストリートアーティスト、バンクシーの新たな壁画が、フランス南部マルセイユに登場した。AFP特派員が30日、現地で確認した。

バンクシーは、29日にインスタグラムで新作を公開したが、場所は明かしていなかった。

歩道に設置されている車止めのポールの1本の影が伸び、黒い灯台になっているように描かれている。

その上には、英語で「I want to be what you saw in me(あなたが私の中に見てくれたものに私はなりたい)」というメッセージがステンシルで書かれている

作品を見に来た地元住民は、「バンクシーが、マルセイユのような、アートや外国人が多く、活気に満ちた街を選んだのは面白い」と語った。

別の女性は「マルセイユにバンクシーがいるなんて」と話し、作品について「すごく気に入った!」と語った。(c)AFP