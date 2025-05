【5月9日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は8日、元裁判官で右派FOXニュースで活躍するTV出演者のジェニー・ピロ氏(73)を首都コロンビア特別区(ワシントンD.C.)の司法長官代行に指名した。

トランプ氏はお気に入りのFOXニュースの人材を好み、他に「Fox & Friends Weekend」の共同司会者を務めたピート・ヘグセス氏を国防長官に、元リアリティー番組出演者で「FOXビジネス」の共同司会者を務めたショーン・ダフィー氏を運輸長官に登用している。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で「ジェニー・ピロ判事をコロンビア特別区の司法長官代行指名を発表することをうれしく思う」と投稿。ニューヨーク州ウェストチェスター郡の元地方検事であるピロ氏を「別格の存在」と評した。

ピロ氏は、2018年に出版された「Liars, Leakers, and Liberals: The Case Against the Anti-Trump Conspiracy(うそつき、情報漏洩者、リベラル:反トランプ陰謀論に反対する理由)」など複数の著書も執筆している。米紙ワシントン・ポストはこの本を、トランプ氏を支持する「礼賛本」と評した。

さらにピロ氏は、2020年米大統領選で不正があったとする根拠のない陰謀論を広めた後、米投票集計機メーカー「ドミニオン・ボーティング・システムズ」が提起した名誉毀損訴訟の被告に挙げられた。ドミニオンは、自社に関する虚偽の発言をFOXニュースが放送したと主張。この訴訟で、FOXニュースは約8億ドル(約1160億円)を支払うことで和解した。(c)AFP