【4月27日 AFP】ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇の葬儀が26日、バチカンのサンピエトロ広場で営まれた。教皇は初の南米出身者として14億人の信者を率い、貧しい人々の擁護者として、より慈悲深いカトリック教会を築こうと努めた。

葬儀にはドナルド・トランプ米大統領ら各国の指導者が参列。ローマ教皇庁(バチカン)によると、教皇に最後の別れを告げるため、約40万人が広場や沿道に詰めかけた。

荘厳な葬儀の後、教皇の謙虚な生涯を象徴する質素な木製のひつぎはゆっくりとローマのサンタマリアマッジョーレ大聖堂に運ばれた。そこで非公開の儀式が行われ、ひつぎは埋葬された。

葬儀のミサを主宰したジョバンニ・バティスタ・レ枢機卿は、「人々の中にいる、開かれた心を持った」教皇は、より思いやりのある、開かれたカトリック教会を目指したと述べた。

教皇の「教会はすべての人にとっての家であり、その家の扉は常に開かれているという信念」を枢機卿が称賛すると、青空の下に集まった群衆から拍手が起こった。(c)AFP/Ella Ide with Javier Tovar and Umberto Bacchi in Vatican City