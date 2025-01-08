全豪OP、女子シングルスのシード順
このニュースをシェア
- 画像作成中 ！
【1月8日 AFP】12日に開幕するテニスの四大大会（グランドスラム）今季初戦、全豪オープンのシード順が8日に発表された。
女子シングルスのシード順は以下の通り。
1. アリーナ・サバレンカ
2. イガ・シフィオンテク（ポーランド）
3. ココ・ガウフ（米国）
4. ジャスミン・パオリーニ（イタリア）
5. 鄭欽文（中国）
6. エレナ・ルバキナ（カザフスタン）
7. ジェシカ・ペグラ（米国）
8. エマ・ナバーロ（米国）
9. ダリア・カサキナ
10. ダニエル・コリンズ（米国）
11. パウラ・バドサ（スペイン）
12. ディアナ・シュナイダー
13. アンナ・カリンスカヤ
14. ミラ・アンドレーワ
15. ベアトリース・ハダード・マイア（ブラジル）
16. エレナ・オスタペンコ（ラトビア）
17. マルタ・コスチューク（ウクライナ）
18. ドナ・ベキッチ（クロアチア）
19. マディソン・キーズ（米国）
20. カロリーナ・ムホバ（チェコ）
21. ビクトリア・アザレンカ
22. ケイティ・ボールター（英国）
23. マグダレナ・フレッフ（ポーランド）
24. ユリア・プチンツェワ（カザフスタン）
25. リュドミラ・サムソノワ
26. エカテリーナ・アレクサンドロワ
27. アナスタシア・パフリュチェンコワ
28. エリナ・スビトリーナ（ウクライナ）
29. リンダ・ノスコバ（チェコ）
30. レイラ・フェルナンデス（カナダ）
31. マリア・サッカリ（ギリシャ）
32. ダイアナ・ヤストレムスカ（ウクライナ）(c)AFP