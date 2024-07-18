【7月18日 CGTN Japanese】北京税関などの部門が16日発表した統計によりますと、今年上半期の京津冀地域（北京市、天津市、河北省）の輸出入総額は前年同期比4.6%増の2兆5400億元（約54兆6100億円）に達し、上半期として過去最高を記録し、全国の輸出入総額の12%を占めました。うち輸出は同6.4%増の6738億7000万元（約14兆4882億円）、輸入は同3.9%増の1兆8700億元（約40兆2050億円）でした。

今年上半期の北京地区の輸出入額は1兆8300億元（約39兆3450億円）で、京津冀地域の対外貿易総額の72%を占めました。京津冀地域の協調発展が加速推進し、対外貿易の成長を促進する積極的な要素が加速集積し、今年上半期は、春節（旧正月）の影響を受けた2月を除き、他の月の京津冀地域の輸出入はいずれもプラス成長を維持し、規模はいずれも上半期として過去最高を記録しました。

今年上半期の京津冀地域の新興産業分野関連製品の輸出は、次世代情報技術（集積回路、フラットパネルディスプレーモジュール）が前年同期比18.3%増、医薬健康（医薬材および薬品、医療機器および機械）が同16%増、航空宇宙（航空機部品）が同17.3%増、自動車産業（自動車、自動車部品）が同54.6%増で、輸出増加の「主力」となりました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News