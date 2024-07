【7月15日 AFP】女子ゴルフ米国ツアーメジャー第4戦、アムンディ・エビアン選手権(Amundi Evian Championship 2024)は14日、仏エビアンレバン(Evian-les-Bains)のエビアンリゾートGC(Evian Resort Golf Club、パー71)で最終日が行われ、古江彩佳(Ayaka Furue)が通算19アンダーでメジャー初制覇を果たした。

2日目途中に暫定首位に立った後、首位と1打差の2位で最終日を迎えた古江は最終18番でイーグルを奪い、この日を見事に「65」のスコアで締めくくってキャリア最大の勝利を手にした。

日本人女子のメジャー制覇は、1977年に全米女子プロゴルフ選手権(Women's PGA Championship)を制した樋口久子(Hisako Higuchi)、2019年のAIG全英女子オープン(AIG Women's British Open 2019)を勝った渋野日向子(Hinako Shibuno)、全米女子オープン(US Women's Open Championship)で2勝している笹生優花(Yuka Saso)に続いて4人目となる。

ラウンド後には、映画『スター・ウォーズ(Star Wars)』シリーズの有名なセリフを引き合いに出しながら「最近スター・ウォーズが好きになって、『May the Force be with you』(フォースと共にあらんことを)って言葉があって、自分もそれを信じてラウンドした」と明かすと、「本当にうれしい。メジャーで優勝できるとは思っていなかったので、うれしいの一言」「メジャー大会で優勝できてうれしい。惜しいところまでいってなかなか勝てないというのが悔しかったので、まずは大会、1試合に優勝できてすごくうれしい」と喜んだ。

ステファニー・キリアコウ(Stephanie Kyriacou、オーストラリア)が1打差の2位、パティー・タバタナキット(Patty Tavatanakit、タイ)が2打差の3位に入り、ローレン・コフラン(Lauren Coughlan、米国)が4打差4位、ユ・ヘラン(Ryu Hae-ran、韓国)が6打差5位でフィニッシュした。

他の日本勢は岩井明愛(Akie Iwai)が通算9アンダー10位タイ、西郷真央(Mao Saigo)が4アンダー35位タイ、山下美夢有(Miyu Yamashita)が3アンダー39位タイ、西村優菜(Yuna Nishimura)が2アンダー44位タイ、渋野がイーブンパー51位タイ、竹田麗央(Rio Takeda)が3オーバー55位タイ、勝みなみ(Minami Katsu)が7オーバー63位タイだった。(c)AFP