英仏協商締結120年、衛兵交代式に双方の兵が初参加
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【4月9日 AFP】英仏軍は8日、英仏協商（Entente Cordiale、アンタント・コルディアール）の締結から120年を祝い、フランスのエリゼ宮（Elysee Palace、大統領府）と英国のバッキンガム宮殿（Buckingham Palace）の外でお互いの衛兵交代式に初参加した。
1904年に調印された英仏協定は、ナポレオン（Napoleon）戦争後の両国の関係改善を強固なものとし、今日に至るまでの同盟関係の礎と見なされている。
ロンドンのバッキンガム宮殿の前で行われた衛兵交代式には、仏兵が参加。エドワード王子（Prince Edward）と妻ソフィ妃（Sophie, Countess of Wessex）、英国軍のパトリック・サンダース（Patrick Sanders）参謀総長とフランスのピエール・シル（Pierre Schill）陸軍参謀長が閲兵した。
一方、パリのエリゼ宮の外では、エマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）大統領と英国の駐仏大使メナ・ローリングス（Menna Rawlings）氏が、英国の衛兵が交代式に参加する様子を観覧した。
その後、仏軍合唱団が両国の国歌、「ゴッド・セーブ・ザ・キング（God Save the King）」とフランスの国歌「ラ・マルセイエーズ（La Marseillaise）」を歌った。
マクロン氏は、ソーシャルメディアに投稿された動画で「英仏協商は2国間関係を維持する要」だとし、英語で「アンタント・コルディアール万歳、英仏友好万歳」と述べた。
英国のリシ・スナク（Rishi Sunak）首相もマクロン氏との電話会談で、「両国の永続的な友好関係の象徴」だとし、締結120周年を称賛した。(c)AFP/Caroline TAÏX with Stuart WILLIAMS in Paris