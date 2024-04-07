カーター氏、ビラップス氏らがバスケットボール殿堂入り
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【4月7日 AFP】バスケットボール殿堂（Basketball Hall of Fame）は6日、2024年の殿堂入りメンバーを発表し、米プロバスケットボール（NBA）のトロント・ラプターズ（Toronto Raptors）などで活躍したビンス・カーター（Vince Carter）氏やデトロイト・ピストンズ（Detroit Pistons）のアイコン的存在であるチャウンシー・ビラップス（Chauncey Billups）氏ら13人が選ばれた。
オールスター選出8回のカーター氏は、NBA通算22シーズンでラプターズ、ニュージャージー・ネッツ（New Jersey Nets、現ブルックリン・ネッツ＜Brooklyn Nets＞）、オーランド・マジック（Orlando Magic）、フェニックス・サンズ（Phoenix Suns）、ダラス・マーベリックス（Dallas Mavericks）、メンフィス・グリズリーズ（Memphis Grizzlies）、サクラメント・キングス（Sacramento Kings）、アトランタ・ホークス（Atlanta Hawks）を渡り歩き、2020年に引退した。
現在はポートランド・トレイルブレイザーズ（Portland Trail Blazers）のヘッドコーチ（HC）を務めるビラップス氏は、現役時代にオールスターに5度出場し、03-04シーズンにはピストンズを優勝に導いてファイナル最優秀選手（MVP）に輝いた。
また、ロサンゼルス・レイカーズ（Los Angeles Lakers）の名選手ジェリー・ウェスト（Jerry West）氏が、「功労者」部門で殿堂入りした。ウェスト氏は、すでに1980年に選手部門で殿堂入りを果たしている。
その他では、シモーン・オーガスタス（Seimone Augustus）氏、マイケル・クーパー（Michael Jerome Cooper）氏、ウォルター・デービス（Walter Davis）氏、ディック・バーネット（Dick Barnett）氏、ミシェル・ティムズ（Michele Timms）氏が選手部門で選ばれた。
式典は8月に行われる。(c)AFP