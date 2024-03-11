『オッペンハイマー』7冠 第96回アカデミー賞
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【3月11日 AFP】（写真追加）米カリフォルニア州ハリウッドで10日、第96回アカデミー賞（Academy Awards）授賞式が行われ、原子爆弾開発者の伝記映画『オッペンハイマー（Oppenheimer）』が作品賞をはじめ7冠に輝いた。『哀れなるものたち（Poor Things）』は4部門で受賞した。
『オッペンハイマー』では、クリストファー・ノーラン（Christopher Nolan）氏が監督賞、キリアン・マーフィ（Cillian Murphy）が主演男優賞、ロバート・ダウニー・Jr（Robert Downey Jr.）が助演男優賞を受賞。さらに作曲賞、撮影賞、編集賞も獲得した。
『哀れなるものたち』は、エマ・ストーン（Emma Stone）が主演女優賞を受賞したほか、メーキャップ＆ヘアスタイリング賞、衣装デザイン賞、美術賞にも輝いた。
助演女優賞は、『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ（The Holdovers）』のダヴァイン・ジョイ・ランドルフ（Da'Vine Joy Randolph）が獲得した。
『バービー（Barbie）』では、ビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）とフィニアス・オコンネル（Finneas O'Connell）が「What Was I Made For?」で歌曲賞を受賞した。
長編アニメーション賞には宮崎駿（Hayao Miyazaki）監督の『君たちはどう生きるか（The Boy and the Heron）』、視覚効果賞には山崎貴（Takashi Yamazaki）監督の『ゴジラ-1.0（Godzilla Minus One）』が選ばれた。
国際長編映画賞は、英国の『関心領域（The Zone of Interest）』が受賞した。(c)AFP