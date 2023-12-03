バイエルン対ウニオン戦、大雪のため延期に
発信地：ミュンヘン/ドイツ
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【12月3日 AFP】23-24ドイツ・ブンデスリーガ1部は2日、第13節の試合が行われ、バイエルン・ミュンヘン（Bayern Munich）対ウニオン・ベルリン（1. FC Union Berlin）戦は、会場のバイエルン（Bavarian）州ミュンヘン（Munich）で降った大雪のため延期となった。
ブンデスリーガを管轄するドイツサッカーリーグ機構（DFL）は、代替日程を近日中に発表するとしている。
その他の試合では、VfBシュツットガルト（VfB Stuttgart）が2-0でヴェルダー・ブレーメン（Werder Bremen）を下し、3位をキープ。RBライプツィヒ（RB Leipzig）は2-1でハイデンハイム（1. FC Heidenheim）に勝利し、ボルシア・ドルトムント（Borussia Dortmund）を抜いて暫定4位に浮上した。
3日には首位バイヤー・レバークーゼン（Bayer Leverkusen）がホームでドルトムントと対戦する。レバークーゼンは、勝てば2位バイエルンとの勝ち点差が暫定5に広がる。(c)AFP