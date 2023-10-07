アルゼンチン、日本戦へ先発11人変更 ラグビーW杯
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【10月7日 AFP】ラグビーアルゼンチン代表のマイケル・チェイカ（Michael Cheika）ヘッドコーチ（HC）は6日、W杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）プールDの日本戦に出場する先発メンバーを発表し、前節チリ戦から11人を入れ替え、初戦のイングランド戦とほぼ同じ布陣に戻した。
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SOのポジションには、ニコラス・サンチェス（Nicolas Sanchez）に代わってサンティアゴ・カレラス（Santiago Carreras）が入り、PRフランシスコ・ゴメス・コデラ（Francisco Gomez Kodela）が初戦のイングランド戦以来となる先発に復帰した。
59-5で勝利したチリ戦に続き先発するのは、ギド・ペティ（Guido Petti）、マルコス・クレメル（Marcos Kremer）、ファン・マルティン・ゴンサレス（Juan Martin Gonzalez）、ルシオ・シンティ（Lucio Cinti）の4人だけとなった。
プールDではすでにイングランドが首位突破を決めており、日本対アルゼンチンの一戦では、勝った方が準々決勝の切符を手に入れ、負けた方が敗退となる。
8日にナント（Nantes）で日本戦に臨むアルゼンチンのメンバーは以下の通り。
■先発：フアン・クルス・マリア（Juan Cruz Mallia）、エミリアーノ・ボフェッリ（Emiliano Boffelli）、ルシオ・シンティ、サンティアゴ・チョコバレス（Santiago Chocobares）、マテオ・カレラス（Mateo Carreras）、サンティアゴ・カレラス、ゴンサロ・ベルトラノウ（Gonzalo Bertranou）、ファン・マルティン・ゴンサレス、マルコス・クレメル、パブロ・マテラ（Pablo Matera）、トマス・ラバニーニ（Tomas Lavanini）、ギド・ペティ、フランシスコ・ゴメス・コデラ、フリアン・モントーヤ（Julian Montoya）、トマス・ガジョ（Thomas Gallo）
■リザーブ：アグスティン・クレービ（Agustin Creevy）、ホエル・スクラビ（Joel Sclavi）、エドゥアルド・ベッロ（Eduardo Bello）、マティアス・アレマーノ（Matias Alemanno）、ペドロ・ルビオロ（Pedro Rubiolo）、ラウタロ・バサン・ベレス（Lautaro Bazan Velez）、ニコラス・サンチェス、マティアス・モローニ（Matias Moroni）
(c)AFP