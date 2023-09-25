【9月25日 CGTN Japanese】第6回中国・アラブ諸国博覧会の成果発表会が24日午前、寧夏回族自治区（Ningxia Hui Autonomous Region）銀川市（Yinchuan）で行われました。

今回の博覧会の「目玉」は経済貿易協力で、投資、商業貿易、エネルギー、農業などの伝統的分野の協力が大幅に拡大し、グリーン・低炭素、デジタル経済、医療・健康など新分野での協力範囲が継続的に広がった結果、協力の成果は403件に達し、計画投資・貿易総額は1709億7000万元（約3兆4758億円）に上りました。

今回の博覧会では、「2022年度中国・アラブ諸国経済貿易関係発展プロセス報告書」、「質の高い『一帯一路（Belt and Road）』共同建設における中国・アラブ諸国経済貿易協力報告書」の二つの報告書と二つの成果が発表され、36件の協力協定を締結し、528億2000万元（約1兆738億円）に上る58件の各種プロジェクトを促進しました。サウジアラビアは主賓国として150人以上の巨大な経済貿易代表団を派遣して出展し、成立した協力プロジェクトは15件、投資・貿易額は124億元（約2521億円）に達しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News