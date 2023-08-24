川野将虎が銅メダル 世界陸上、男子35km競歩
発信地：ブダペスト/ハンガリー
このニュースをシェア
【8月24日 AFP】第19回世界陸上ブダペスト大会（World Athletics Championships Budapest 2023）は24日、競歩35キロが行われ、男子は前回2位の川野将虎（Masatora Kawano）が銅メダルを獲得した。
優勝は2時間24分30秒のアルバロ・マルティン（Alvaro Martin、スペイン）で、20キロとの2冠を達成。ブリアンダニエル・ピンタド（Brian Daniel Pintado、エクアドル）が2時間24分34秒で2位、前回1秒差で金メダルを逃した川野が2時間25分12秒で3位に入った。
女子はマリア・ペレス（Maria Perez、スペイン）が2時間38秒40で圧勝し、同じく20キロとの2冠を果たした。
前回金メダルのキンベルリ・ガルシアレオン（Kimberly Garcia Leon、ペルー）が2時間40分52秒で2位、欧州女王のアンティゴニ・ドリスビオティ（Antigoni Ntrismpioti、ギリシャ）が2時間43分22秒で3位となった。(c)AFP