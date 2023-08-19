【8月19日 AFP】ラグビーオーストラリア代表のオフェンスコーチを務めるブラッド・デイビス（Brad Davis）氏が18日、W杯フランス大会（Rugby World Cup 2023）開幕を目前にして辞任し、エディー・ジョーンズ（Eddie Jones）ヘッドコーチ（HC）が率いるチームは大打撃を受けた。

今年5月にイングランド・プレミアシップのロンドン・アイリッシュ（London Irish）から引き抜かれたデイビス氏だったが、家庭の事情により英国に帰国。代役にはラグビーリーグ（13人制）の元選手で指導者のジェイソン・ライルズ（Jason Ryles）氏が急きょ登用された。

ライルズ氏はジョーンズHCがイングランド代表指揮官だった時のスタッフで、ラグビーリーグで最も注目を集める若手指導者の一人と目されている。

17日にフランスに向けて出発したワラビーズ（Wallabies、オーストラリア代表の愛称）は、プールCに入り、9月9日にジョージアとの大会初戦に臨む。同組ではフィジー、ウェールズ、ポルトガルとも対戦する。(c)AFP