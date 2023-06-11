メッシ加入のインテル・マイアミ、リーグ戦6連敗
発信地：マイアミ/米国
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【6月11日 AFP】サッカーアルゼンチン代表のFWリオネル・メッシ（Lionel Messi）加入が発表された米メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミ（Inter Miami）が、10日のニューイングランド・レボリューション（New England Revolution）戦に1-3で敗れ、リーグ6連敗を喫した。
インテル・マイアミは27分、イングランド・プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッド（Newcastle United）でもプレーしたデアンドレ・イェドリン（DeAndre Yedlin）がPKを献上して先制点を許すと、さらにCKから2失点目を喫した。
51分には緩慢な守備から、試合を決定づける3点目をレボリューションに奪われ、84分にホセフ・マルティネス（Josef Martinez）がPKから1点を返すのが精いっぱいだった。
チームはこれで、ハビエル・モラレス（Javier Morales）暫定監督に代わってからも2連敗。イースタンカンファレンスの最下位に沈んでいる。(c)AFP