【6月3日 CGTN Japanese】中国国家エネルギー局が発表した最新データによりますと、今年4月末現在、中国の風力発電設備容量は3億8000万キロワット、太陽光発電設備容量は4億4000万キロワットに達し、風力・太陽光発電総設備容量は8億2000万キロワットに上りました。これは三峡ダム約36個分の総設備容量に相当し、全国の発電設備容量の30.9%を占めています。うち風力発電が全体の14.3%、太陽光発電が全体の16.6%を占めています。

また、今年1～4月の中国の風力・太陽光発電量は前年同期比26.8%増の4828億キロワット時に達し、社会全体の電気使用量の17.2%を占めました。風力発電産業の投資額は前年同期比20.7%増の400億元（約7951億円）、太陽光発電産業の投資額は同156.3%増の743億元（約1兆4769億円）でした。

中国の風力・太陽光発電産業チェーンの競争力が高まり続けています。中国は世界最大の風力発電設備の製造基地であり、コア部品の生産量は世界市場の7割以上を占めています。今年第1四半期（1～3月）の中国の多結晶シリコン、シリコンウエハー、ソーラーセル、コンポーネントの生産量の前年同期比成長率はすべて58%以上で、太陽光発電関連製品の輸出総額は前年同期比15%増の140億ドル（約1兆9661億円）余りでした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News