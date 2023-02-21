シフィオンテクがトップを堅持 最新世界ランク
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【2月21日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが20日に発表され、カタール・オープン（Qatar TotalEnergies Open 2023）を制したイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）がトップの座を堅持した。
ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）を下して2連覇を果たしたシフィオンテクは、大会を通じて計5ゲームしか落とさなかった。
アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）が2位を守った一方、ペグラは1月から負傷で戦線離脱しているオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）を抜いて3位に浮上した。
今週開催されるドバイ・テニス選手権（Dubai Duty Free Tennis Championships 2023）では、ジャバー以外のトップ10選手が出場を予定している。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/10900ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ/6100ポイント
3位：ジェシカ・ペグラ/5250ポイント
4位：オンス・ジャバー/5111ポイント
5位：キャロリン・ガルシア（Caroline Garcia、フランス）/4835ポイント
6位：ココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）/4091ポイント
7位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3800ポイント
8位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/3425ポイント
9位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/3315ポイント
10位：エレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2860ポイント
11位：ベロニカ・クデルメトワ（Veronika Kudermetova）/2620ポイント
12位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2285ポイント
13位：リュドミラ・サムソノワ（Liudmila Samsonova）/2197ポイント
14位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2192ポイント
15位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/2182ポイント
16位：エカテリーナ・アレクサンドロワ（Ekaterina Alexandrova）/2030ポイント
17位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/1956ポイント
18位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/1910ポイント
19位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/1862ポイント
20位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/1795ポイント
(c)AFP