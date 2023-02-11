三浦/木原組がSP首位発進 四大陸フィギュア
発信地：ロサンゼルス/米国
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【2月11日 AFP】フィギュアスケート四大陸選手権（ISU Four Continents Figure Skating Championships 2023）は10日、米コロラド州コロラドスプリングズ（Colorado Springs）でペア・ショートプログラム（SP）が行われ、三浦璃来（Riku Miura）/木原龍一（Ryuichi Kihara）組が71.19点で首位につけた。
カナダのディアナ・ステラト・ドゥデク（Deanna Stellato-Dudek）/マキシム・デシャン（Maxime Deschamps）組が68.39点で2位に続いた。
アイスダンス・リズムダンス（RD）では、2度の優勝を誇る米国のマディソン・チョーク（Madison Chock）/エヴァン・ベイツ（Evan Bates）組が首位発進。小松原美里（Misato Komatsubara）/小松原尊（ティム・コレト、Tim Koleto）組が6位、村元哉中（Kana Muramoto）/高橋大輔（Daisuke Takahashi）組が7位につけた。(c)AFP